Павлюченко: "4:1 – это еще мягкий результат для ЦСКА"
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил игру ЦСКА в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала" (1:4).
"Чего не хватило ЦСКА для положительного результата? Голов, наверное, не хватило (смеется). Мало забили, вот и проиграли. Если в целом брать игру, наверное, вчера "Арсенал" был на голову сильнее, сколько они не забили. 4:1 – это еще такой мягкий результат. ЦСКА тяжело, конечно, будет, практически шансов нет, но можно постараться дома как-то зацепиться.
Критика в адрес обороны ЦСКА? А что делать? Других футболистов у ЦСКА пока нет на сегодняшний день. Поэтому те футболисты, которые есть, они и играют. Это вопрос к президенту ЦСКА и к главному тренеру, почему проблемы в обороне. Готов ли Головин к АПЛ? Он сейчас лучший игрок ЦСКА и в сборной очень хорошо выглядит. Поэтому почему нет?" – приводят слова Павлюченко российские СМИ.
Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.
Не пропустите: Фиаско ЦСКА, фестиваль голов в Риме и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
Скучное дерби Мерсисайда: "Эвертон" и "Ливерпуль" голов не забили
-
За рядовыми тремя очками: "Барселона" в домашних стенах сыграет с "Леганесом"
-
Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед"
-
"Сент-Этьен" упустил победу в матче с ПСЖ
Лента новостей
-
"Боруссия М" – "Герта" - 2:1, "Фрайбург" – "Вольфсбург" - 0:2, "Кельн" – "Майнц" - 1:1 (обзоры)
-
"Зенит" – "Краснодар" - 1:2 (обзор)
-
"Монако" одержал победу над "Нантом"
-
Дибала установил личный рекорд результативности
-
"Бавария" шестой раз кряду становится чемпионом Германии
-
"Сельта" - "Севилья" - 4:0 (обзор)
-
Манчини раскритиковал команду за поражение "Краснодару"
-
Благодаря хет-трику Аспаса "Сельта" разгромила" "Севилью"
-
"Тоттенхэм" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 33-го тура АПЛ
-
"Аугсбург" - "Бавария" - 1:4 (обзор)
-
"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ
-
"Вольфсбург" обыграл "Фрайбург" и другие результаты 29-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом
-
"Беневенто" - "Ювентус" - 2:4 (обзор)
-
Хет-трик Дибалы помогает "Ювентусу" одержать тяжелую победу над "Беневенто"
-
Клопп прокомментировал результат ливерпульского дерби
-
Маротта: "Эра "Ювентуса" началась в 2010 году, и она закончится, когда президент уйдет"
-
"Реал" определился со стоимостью Бензема
-
Асенсио: "Рамос всегда дает мне советы по поводу возникающих проблем"
-
Роналдиньо: "Я бы хотел продолжать играть рядом с Месси"