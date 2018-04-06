Павлюченко: "4:1 – это еще мягкий результат для ЦСКА"



Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил игру ЦСКА в матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала" (1:4).

"Чего не хватило ЦСКА для положительного результата? Голов, наверное, не хватило (смеется). Мало забили, вот и проиграли. Если в целом брать игру, наверное, вчера "Арсенал" был на голову сильнее, сколько они не забили. 4:1 – это еще такой мягкий результат. ЦСКА тяжело, конечно, будет, практически шансов нет, но можно постараться дома как-то зацепиться.

Критика в адрес обороны ЦСКА? А что делать? Других футболистов у ЦСКА пока нет на сегодняшний день. Поэтому те футболисты, которые есть, они и играют. Это вопрос к президенту ЦСКА и к главному тренеру, почему проблемы в обороне. Готов ли Головин к АПЛ? Он сейчас лучший игрок ЦСКА и в сборной очень хорошо выглядит. Поэтому почему нет?" – приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.

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