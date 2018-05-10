Павлюченко близок к завершению карьеры



Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что он собирается завершить игровую карьеру.

"Вариантов продолжения карьеры нет, начинаю задумываться о ее завершении. Я об этом не объявил еще. Но я уже полгода без футбола, а то и больше. Мне скоро 37 лет, выйти на какой-то уровень уже тяжело. Скорее всего, настал момент, когда нужно уходить из большого футбола", - приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Напомним, что последним клубом 36-летнего Павлюченко был московский "Арарат", который он покинул в ноябре прошлого года.

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