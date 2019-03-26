Павлюченко: "Братья Миранчуки теряются в сборной. Не могут себя найти"

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Павлюченко: "Братья Миранчуки теряются в сборной. Не могут себя найти"

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает об игре братьев Алексея и Антона Миранчуков.

"Я много раз говорил: есть игроки для сборной, есть для клуба.

Вот, например, чтобы далеко не ходить: Миранчуки - Алексей и Антон. Я их знаю, наблюдаю, слежу за ними.

В "Локомотиве" это другие футболисты. В сборной они теряются. Не могут себя найти. Может быть, опыта нет. Это все-таки другой уровень, другие футболисты -  соперники", - отметил Павлюченко. 

В третьем туре отбора Евро-2020 сборная России встретится с Сан-Марино и Кипром в июне 2019 года.

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