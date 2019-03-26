Павлюченко: "Братья Миранчуки теряются в сборной. Не могут себя найти"
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает об игре братьев Алексея и Антона Миранчуков.
"Я много раз говорил: есть игроки для сборной, есть для клуба.
Вот, например, чтобы далеко не ходить: Миранчуки - Алексей и Антон. Я их знаю, наблюдаю, слежу за ними.
В "Локомотиве" это другие футболисты. В сборной они теряются. Не могут себя найти. Может быть, опыта нет. Это все-таки другой уровень, другие футболисты - соперники", - отметил Павлюченко.
В третьем туре отбора Евро-2020 сборная России встретится с Сан-Марино и Кипром в июне 2019 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11