Павлюченко: "Были слухи, что "Реал", "Ливерпуль" и "Милан" хотели взять меня в аренду"

Известный в прошлом российский форвард Роман Павлюченко вспомнил, как его сватали в европейские топ-клубы.

"В "Тоттенхэме", когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи, что "Реал" хотел взять меня в аренду. Были такие варианты. "Ливерпуль", "Реал" и "Милан". Не знаю, правда это или нет. Мне мой агент говорил, что мной интересуются, хотят взять в аренду. Но это всё слухи, ничего серьёзного не было", - сказал 38-летний футболист.

Напомним, что Павлюченко выступал за лондонский "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год, после чего вернулся в Россию.

В составе "шпор" нападающий забил 42 гола и сделал 10 ассистов в 113 матчах.

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