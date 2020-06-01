Павлюченко: "Были слухи, что "Реал", "Ливерпуль" и "Милан" хотели взять меня в аренду"
Известный в прошлом российский форвард Роман Павлюченко вспомнил, как его сватали в европейские топ-клубы.
"В "Тоттенхэме", когда шли разговоры о моей аренде или продаже, были слухи, что "Реал" хотел взять меня в аренду. Были такие варианты. "Ливерпуль", "Реал" и "Милан". Не знаю, правда это или нет. Мне мой агент говорил, что мной интересуются, хотят взять в аренду. Но это всё слухи, ничего серьёзного не было", - сказал 38-летний футболист.
Напомним, что Павлюченко выступал за лондонский "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 год, после чего вернулся в Россию.
В составе "шпор" нападающий забил 42 гола и сделал 10 ассистов в 113 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18