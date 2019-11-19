Павлюченко: "Черчесов сам может выйти в нападении и забить Сан-Марино"
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко пошутил по поводу сегодняшнего матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.
"Матч с Сан-Марино будет тренировочным, наши забьют пять-шесть мячей. Станислав Саламович (Черчесов) может сам выйти в нападении и забить", - сказал Павлюченко.
Напомним, что матч Сан-Марино – Россия состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.
В игре первого круга россияне разгромили соперника со счётом 9:0.
Не пропустите: Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Сан-Марино. | http://soccernews.ru
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|6
|8
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|6
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|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3