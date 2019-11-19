Павлюченко: "Черчесов сам может выйти в нападении и забить Сан-Марино"

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко пошутил по поводу сегодняшнего матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино.

"Матч с Сан-Марино будет тренировочным, наши забьют пять-шесть мячей. Станислав Саламович (Черчесов) может сам выйти в нападении и забить", - сказал Павлюченко.

Напомним, что матч Сан-Марино – Россия состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

В игре первого круга россияне разгромили соперника со счётом 9:0.

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