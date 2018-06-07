Павлюченко: "Через несколько лет Россия будет играть в финале Лиги Чемпионов"

3 Теги роман павлюченко

Павлюченко: "Через несколько лет Россия будет играть в финале Лиги Чемпионов"Известный форвард Роман Павлюченко, ныне находящийся без клуба, сравнил системы подготовки футболистов в России и Англии.

"Я думаю, сейчас сравнивать Россию и Англию, Испанию и так далее не стоит. Это только в последние годы у нас стали открывать какие-то детские школы, строить стадионы, стали уделять много внимания футболу. Раньше такого не было, детский футбол был запущен и так далее. В Англии же играют поколениями. Там много лет уделяют внимание детскому футболу и выращивают футболистов. А российский футбол только сейчас к этому идет.

Между подготовкой игроков в России и Англии - большая разница. Но наш футбол движется вперед, пройдет еще несколько лет, и все будет в порядке. Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале Лиги Чемпионов", - цитирует 36-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира. | soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Через несколько лет у нас будут пустые стадионы. Рубль обвалится до исторического минимума, большинству людей будет не до футбола.

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viktorxal

через нескоько лет-это сколько 5-10 15-100-150

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Strateg

Боярышника вмазал?

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