Павлюченко: "Через несколько лет Россия будет играть в финале Лиги Чемпионов"

Известный форвард Роман Павлюченко, ныне находящийся без клуба, сравнил системы подготовки футболистов в России и Англии.

"Я думаю, сейчас сравнивать Россию и Англию, Испанию и так далее не стоит. Это только в последние годы у нас стали открывать какие-то детские школы, строить стадионы, стали уделять много внимания футболу. Раньше такого не было, детский футбол был запущен и так далее. В Англии же играют поколениями. Там много лет уделяют внимание детскому футболу и выращивают футболистов. А российский футбол только сейчас к этому идет.

Между подготовкой игроков в России и Англии - большая разница. Но наш футбол движется вперед, пройдет еще несколько лет, и все будет в порядке. Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале Лиги Чемпионов", - цитирует 36-летнего нападающего goal.com.

Напомним, Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Мира. | soccernews.ru