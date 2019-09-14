Павлюченко дал совет Денису Черышеву
Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко обратился в вингеру "Валенсии" Денису Черышеву.
"Пусть даже не думает о переходе в РПЛ! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать подобное желание. Да, не получается, но футбол в Европе не идёт в сравнение с тем, что в РПЛ. Пускай не "Валенсия", а другой клуб - нужно рассматривать любой вариант, чтобы остаться там", - сказал Павлюченко.
28-летний Черышев всю профессиональную карьеру провёл в Испании, выступая за "Реал", "Севилью", "Валенсию" и "Вильярреал".
Что касается Павлюченко, то он с 2008 по 2012 год выступал за "Тоттенхэм", после чего перешёл в "Локомотив".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0