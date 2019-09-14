Павлюченко дал совет Денису Черышеву

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко обратился в вингеру "Валенсии" Денису Черышеву.

"Пусть даже не думает о переходе в РПЛ! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать подобное желание. Да, не получается, но футбол в Европе не идёт в сравнение с тем, что в РПЛ. Пускай не "Валенсия", а другой клуб - нужно рассматривать любой вариант, чтобы остаться там", - сказал Павлюченко.

28-летний Черышев всю профессиональную карьеру провёл в Испании, выступая за "Реал", "Севилью", "Валенсию" и "Вильярреал".

Что касается Павлюченко, то он с 2008 по 2012 год выступал за "Тоттенхэм", после чего перешёл в "Локомотив".

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