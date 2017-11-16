Павлюченко: "Денисов заслуживает вызова в сборную"

Форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко высказался о непопадании полузащитника другой столичной команды "Локомотива" Игоря Денисова в состав сборной России.

"По своей сегодняшней игре он заслуживает вызова. Не знаю, что случилось, какая кошка между ними пробежала. Возможно у тренера - своя обойма тех, на кого он делает ставку, и свое видение футбола. Это нормальная ситуация. При этом я знаю футболиста Денисова, который может помочь любой команде, и сборной России в том числе. Но главный тренер - Черчесов и ему решать, кого вызывать", - цитирует 35-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Павлюченко рассказал, кто из его соотечественников мог бы заиграть в АПЛ. | soccernews.ru