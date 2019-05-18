Павлюченко: "Думаю, в нынешней ситуации Глушакову лучше уйти из "Спартака", он тухнет"

Экс-нападающий "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает о ситуации, связанной с Денисом Глушаковым в "Спартаке". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, недавно стало известно, что капитан красно-белых "сливал" информацию о клубе журналистам, а также настраивал игроков против главного тренера Массимо Карерры.

"Думаю, в нынешней ситуации Денису лучше уйти. Не вижу у него будущего в "Спартаке". Когда болельщики так себя ведут на трибунах, и с тренером эта история... Лучше найти себе другой клуб. Возможно, там Глушаков себя проявит даже ярче, чем в "Спартаке". Сейчас видно, что человек закисает, тухнет. Тяжело справиться с таким давлением со всех сторон", - сказал Павлюченко.

Ранее сообщалось, что футболист также конфликтует с нынешним главным тренером Олегом Кононовым.

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