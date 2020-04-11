Павлюченко: "Если Дзюба будет столько ругаться с Уткиным, то через год закончит карьеру"
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил шансы форварда "Зенита" Артёма Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по числу голов за национальную команду.
"Если будет в форме, то всё возможно. Мы же не знаем, сколько ещё лет Дзюба будет играть. Может, до 38-39 лет. Всё зависит от здоровья и кондиций. Если будет каждый день с Уткиным ругаться, то через год закончит карьеру", - сказал Павлюченко.
Уткин часто троллит Дзюбу в своём видеоблоге и соцсетях. Недавно футболист ответил на выпады в свой адрес, указав, что его оппонент деградировал и теперь пытается напоминать о себе, оскорбляя других. Журналист отреагировал на заявление спортсмена, послав его на три буквы.
От бомбардирского рекорда Кержакова в сборной России Дзюба отстаёт всего на 6 голов - 30 против 24.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20