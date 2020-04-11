Павлюченко: "Если Дзюба будет столько ругаться с Уткиным, то через год закончит карьеру"

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Павлюченко: "Если Дзюба будет столько ругаться с Уткиным, то через год закончит карьеру"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил шансы форварда "Зенита" Артёма Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по числу голов за национальную команду.

"Если будет в форме, то всё возможно. Мы же не знаем, сколько ещё лет Дзюба будет играть. Может, до 38-39 лет. Всё зависит от здоровья и кондиций. Если будет каждый день с Уткиным ругаться, то через год закончит карьеру", - сказал Павлюченко.

Уткин часто троллит Дзюбу в своём видеоблоге и соцсетях. Недавно футболист ответил на выпады в свой адрес, указав, что его оппонент деградировал и теперь пытается напоминать о себе, оскорбляя других. Журналист отреагировал на заявление спортсмена, послав его на три буквы. 

От бомбардирского рекорда Кержакова в сборной России Дзюба отстаёт всего на 6 голов - 30 против 24. 

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