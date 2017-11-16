Павлюченко: "Если на Чемпионате Мира будет играть также как против Испании, то поборемся за призовые места"

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Павлюченко: "Если на Чемпионате Мира будет играть также как против Испании, то поборемся за призовые места"

Форвард "Арарата" Роман Павлюченко поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Испании.

"Это одна из лучших, если не лучшая игра сборной за последние годы. Во-первых, не испугались испанцев и играли на победу, а не от защиты. Во-вторых, если бы не два пенальти, победили бы. Понравилось, что действовали первым номером, пусть соперник и больше владел мячом. Создали много моментов, хотя Испания этого никому не позволяет.

Не знаю, может, мне просто Испания не понравилась? Тот же де Хеа впервые пропустил три мяча в одном матче за сборную. Ощущение, как на тренировку вышли - увидел Иньесту, сразу не узнал. Зато наша команда очень понравилась. Если сыграем так на Чемпионате Мира, то поборемся за призовые места" - приводят слова Павлюченко российские СМИ.

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