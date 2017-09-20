Павлюченко хочет стать тренером

Теги роман павлюченко

Павлюченко хочет стать тренеромФорвард московского "Арарата" Роман Павлюченко не исключил, что после завершения карьеры футболиста может стать тренером.

"У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока еще играю. Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше - посмотрим.

Конечно, если бы мне было 25–27 лет, играл бы еще в премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока играю в "Арарате" и получаю удовольствие. Хотя, если честно, часто задаю себе вопрос о том, хочу ли я остаться в футболе", - отметил он.

Читайте: "Арарат" победил "Сатурн" благодаря голам Павлюченко и Измайлова | http://soccernews.ru

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