Павлюченко хочет стать тренером

Форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко не исключил, что после завершения карьеры футболиста может стать тренером.

"У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока еще играю. Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше - посмотрим.

Конечно, если бы мне было 25–27 лет, играл бы еще в премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока играю в "Арарате" и получаю удовольствие. Хотя, если честно, часто задаю себе вопрос о том, хочу ли я остаться в футболе", - отметил он.

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