Павлюченко: "Хочется видеть Соболева в сборной, но Дзюба на голову выше Саши"

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу того, что форварда "красно-белых" Александра Соболева не вызвали в национальную команду.

"У сборной есть тренер, и он видит свою обойму именно так, какие могут быть претензии? Если он так посчитал, значит, правильно посчитал. Если у сборной есть результат, значит, все хорошо.

В мое время не было такого, что кого-то не вызывали в сборную из-за конфликтов. Мне, как бывшему игроку "Спартака", хочется видеть Соболева в сборной, но если там конфликт, пусть решают его между собой: Дзюба, сам Соболев и Станислав Саламович.

Если на сегодняшний день сравнивать Дзюбу и Соболева, то Артем на голову выше Саши. Дзюба - опора и номер один в нашей команде, он доказывает это игрой, а Соболеву до первого номера еще далеко.

Хоть он последнее время и забивает много, но он не основной игрок сборной. Я хочу пожелать Саше удачи, он идет вперед и прогрессирует", - сказал Павлюченко.

Ранее Черчесов рассказал, почему не стал заявлять Соболева на матчи Лиги наций.

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