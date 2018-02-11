Павлюченко: "Хотел бы отыграть еще один сезон, но пока у меня нет вариантов"

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Павлюченко: "Хотел бы отыграть еще один сезон, но пока у меня нет вариантов"Известный форвард Роман Павлюченко, последним клубом которого был московский "Арарат", рассказал о своих планах на будущее.

"Конец карьеры? По правде говоря, я бы хотел отыграть еще один сезон. Проблема в том, что сейчас у меня нет вариантов. Если они появятся, я их рассмотрю. Меня приглашали в Индию и Индонезию. Но мне не понравились эти предложения, и я их отклонил. Потом позвали сыграть на "Кубке легенд", и я согласился. Очень рад, что стал участником подобного шоу", - цитирует 36-летнего нападающего Sportal.bg.

Напомним, Занев рассказал о своем пророчестве в отношении Селихова. | soccernews.ru

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