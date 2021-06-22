Павлюченко и Губерниев устроили перепалку после вылета сборной России с Евро-2020

Фото инстаграм Романа Павлюченко

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко спровоцировал конфликт с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

После вылета российской национальной команды с Евро-2020 журналист написал: "В сборную России просто некого набирать. У нас слабые игроки!".

"Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу. Там и без тебя разберутся", - отреагировал Павлюченко на пост Губерниева.

"О, гений футбольного прорыва на личности перешёл! Как говорится, на воре шапка горит... Роман, вы теперь мой кумир... Символ тупизны, хамства и бескультурья... Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения", - ответил комментатор экс-футболисту.

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