Павлюченко и Губерниев устроили перепалку после вылета сборной России с Евро-2020
Фото инстаграм Романа Павлюченко
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко спровоцировал конфликт с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.
После вылета российской национальной команды с Евро-2020 журналист написал: "В сборную России просто некого набирать. У нас слабые игроки!".
"Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу. Там и без тебя разберутся", - отреагировал Павлюченко на пост Губерниева.
"О, гений футбольного прорыва на личности перешёл! Как говорится, на воре шапка горит... Роман, вы теперь мой кумир... Символ тупизны, хамства и бескультурья... Жаль парня, все про него забыли, хоть так теперь вспомнят гения", - ответил комментатор экс-футболисту.
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