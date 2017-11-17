Павлюченко: "Карьеру завершать не собираюсь, но пока буду отдыхать"

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Павлюченко: "Карьеру завершать не собираюсь, но пока буду отдыхать"
Нападающий Роман Павлюченко заявил, что он не собирается завершать карьеру, несмотря на разрыв контракта с "Араратом".

"С "Араратом" мы расторгли контракт. Наши пути с клубом разошлись, никуда я обращаться не планировал и планирую. Карьеру завершать не собираюсь, но пока буду отдыхать", – приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Напомним, что 35-летний Павлюченко в этом сезоне провел за "Арарат" 12 матчей и забил 9 голов.

Не пропустите: Павлюченко покинул "Арарат". | http://soccernews.ru

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