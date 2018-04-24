Павлюченко: "Локомотив" никому не отдаст чемпионство"

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Павлюченко: "Локомотив" никому не отдаст чемпионство"Известный форвард Роман Павлюченко, ныне имеющий статус свободного агента, высказался о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Если брать весь чемпионат, то "Локомотив" - это, наверное, единственный клуб, который шел ровно. И они достаточно хорошо сыграли со своими конкурентами - с "Зенитом", "Спартаком". Сейчас у них - две ничьи подряд, у игроков чувствуется нервозность, но я почему-то уверен в "Локомотиве". Все-таки там не два-три очка отрыв, а больше, и у них еще есть право на ошибку. Думаю, Юрий Палыч соберет игроков, и "Локомотив" никому не отдаст чемпионство", - цитирует 36-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" от чемпионства отделяет одна победа. | soccernews.ru

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