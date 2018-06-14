Павлюченко: "Моуринью пообещал взять меня в "Манчестер Юнайтед"

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Павлюченко: "Моуринью пообещал взять меня в "Манчестер Юнайтед"
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко встретился с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Обещал взять к себе в "МЮ" и выпускать в конце игры на 15 минут", - написал Павлюченко в своем Инстаграм и выложил совместную фотографию с Моуринью.

Фото: Павлюченко и Моуринью.

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