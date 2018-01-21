Павлюченко: "Мыслей о завершении карьеры нет"

Теги роман павлюченко

Павлюченко: "Мыслей о завершении карьеры нет"
Известный российский нападающий Роман Павлюченко ищет себе новый клуб.

"У меня есть предложения от клубов из Индии и Индонезии. Там меня ждут хоть завтра, и условия предлагают хорошие. Но очень смущают дальние перелеты – в одно место 10 часов лететь, в другое и вовсе 18! Один я туда не поеду, а с женой и двумя детьми летать слишком далеко. Но я еще не дал окончательный ответ, пока думаю. Сейчас эти варианты обсуждаем с женой. Но в данный момент думаю, что все-таки откажусь от таких вариантов.

Был предварительный разговор с "Локомотивом" из Ташкента., конкретики никакой. К тому же и этот контакт был через третье лицо. Хотя я предлагал представителям клуба позвонить напрямую или встретиться, но… Они-то хотят, и азиатская Лига чемпионов вот-вот начинается, но пока хотят только на словах. Пару дней назад опять выходили на нас, но снова через третье лицо. Считаю это неправильным, надо разговаривать напрямую.

"Балтика"? Калининград – хороший город, и руководителей я знаю, но первая лига… Была бы это Москва – вообще вопросов бы не было, а тут снова переезд. В то же время в ФНЛ и дальние перелеты, и я постоянно буду в разъездах. Честно скажу, я устал от этого. Повторюсь, была бы Москва – согласился бы и летать. У меня один ребенок тут ходит в школу, младшая дочь здесь же занимается гимнастикой и плаваньем. Не готов я их всех сорвать и везти в Калининград. Знаю, что "Тосно" рассматривали мою кандидатуру. Но ни тренер, ни руководство клуба со мной пока не связывались.

Мыслей о завершении карьеры у меня не было. С удовольствием бы еще сезончик поиграл", – приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Напомним, что последним клубом 36-летнего Павлюченко был московский "Арарат", за который он сыграл 13 матчей и забил 9 голов.

Не пропустите: Рабелло опроверг свой контакт со "Спартаком". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов