Павлюченко: "Мыслей о завершении карьеры нет"



Известный российский нападающий Роман Павлюченко ищет себе новый клуб.

"У меня есть предложения от клубов из Индии и Индонезии. Там меня ждут хоть завтра, и условия предлагают хорошие. Но очень смущают дальние перелеты – в одно место 10 часов лететь, в другое и вовсе 18! Один я туда не поеду, а с женой и двумя детьми летать слишком далеко. Но я еще не дал окончательный ответ, пока думаю. Сейчас эти варианты обсуждаем с женой. Но в данный момент думаю, что все-таки откажусь от таких вариантов.

Был предварительный разговор с "Локомотивом" из Ташкента., конкретики никакой. К тому же и этот контакт был через третье лицо. Хотя я предлагал представителям клуба позвонить напрямую или встретиться, но… Они-то хотят, и азиатская Лига чемпионов вот-вот начинается, но пока хотят только на словах. Пару дней назад опять выходили на нас, но снова через третье лицо. Считаю это неправильным, надо разговаривать напрямую.

"Балтика"? Калининград – хороший город, и руководителей я знаю, но первая лига… Была бы это Москва – вообще вопросов бы не было, а тут снова переезд. В то же время в ФНЛ и дальние перелеты, и я постоянно буду в разъездах. Честно скажу, я устал от этого. Повторюсь, была бы Москва – согласился бы и летать. У меня один ребенок тут ходит в школу, младшая дочь здесь же занимается гимнастикой и плаваньем. Не готов я их всех сорвать и везти в Калининград. Знаю, что "Тосно" рассматривали мою кандидатуру. Но ни тренер, ни руководство клуба со мной пока не связывались.

Мыслей о завершении карьеры у меня не было. С удовольствием бы еще сезончик поиграл", – приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Напомним, что последним клубом 36-летнего Павлюченко был московский "Арарат", за который он сыграл 13 матчей и забил 9 голов.

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