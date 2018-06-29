Павлюченко: "Надо дать бой Испании и выйти в четвертьфинал ЧМ-2018"

Известный российский футболист Роман Павлюченко высказался в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России.

"Сборная России порадовала как меня, так и всю страну - впервые в новейшей истории наша сборная вышла в 1/8 финала Чемпионата Мира. Но останавливаться на этом не стоит. Надо дать бой Испании и выйти в четвертьфинал. Сегодняшняя сборная России может повторить успешный результат десятилетней давности. Тогда наша сборная, в которой я имел честь играть, совершила подвиг, победив сильную команду Голландии. Наши ребята сегодня могут повторить этот подвиг. Я верю в это. Давайте болеть и поддерживать наших ребят" - сказал Павлюченко.

Напомним, что в 2008 году россияне взяли бронзу чемпионата Европы.

Матч Испания - Россия состоится 1 июля в 17:00 по московскому времени.

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