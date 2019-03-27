Павлюченко напомнил о своем поле в ворота "Манчестер Юнайтед" 10 лет назад

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко поделился воспоминаниями об одном из своих любимых голов. В 2009 году форвард отличился в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Один из моих любимых голов за "Тоттенхэм" в ворота "Манчестер Юнайтед". Гол, который принес много радости болельщикам "Тоттенхэма". Такие голы, эмоции невозможно забыть. А ты помнишь этот гол?" - написал Павлюченко в своем Instagram.

Павлюченко выступал за "Тоттенхэм Хотспур" с 2008 по 2012 год. За английский клуб он провёл 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач. Также он играл за ставропольское "Динамо", "Ротор", "Спартак", "Локомотив", "Кубань", "Урал", "Аратар" и "Знамя". За сборную России провел 50 матчей и забил 21 гол.

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