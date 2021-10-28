Павлюченко назвал Губерниева "дном"
Фото: инстаграм Павлюченко/Автор неизвестен
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился информацией о конфликте с комментатором каналов "Матч ТВ" Дмитрием Губерниевым после вылета национальной команды с Евро-2020.
– После вылета России с Евро ты неожиданно зарубился в соцсетях с Дмитрием Губерниевым. Почему решил ему написать?
– Я неоднократно слышал его высказывания и посчитал нужным опубликовать пост про него. Он начал перегибать палку. Начал лезть туда, куда ему нельзя. И рассуждать о футболе, когда всю жизнь комментировал лыжный спорт. Я удивляюсь таким. И это не только Губерниева касается. Даже артисты об этом говорят, актеры рассуждают о футболе. Фигуристы, гимнасты.
Я никогда не видел, чтобы футболисты лезли в лыжный спорт и учили их. Почему футболисты не лезут в другие виды спорта и не обсуждают их? Со многими высказываниями Губерниева я не соглашусь. Человек видел футбол с вертолета. Зачем подкалывать того же Черчесова? Или та ситуация с Бузовой. Это было некрасиво с его стороны и гадко. Не по-мужски.
Пускай не лезет в футбол. Там и без него разберутся. Как играть и как тренироваться. Правильно Бузова сказала, что этот человек – дно. Для меня то же самое.
– Что сделаешь, если встретишь его на улице?
– Разговаривать с ним я не буду. Пройду мимо. Даже здороваться не хочу. Никогда не подам ему руку. Потому что если я ставлю крест на таких людях, то никогда с ними не здороваюсь. Недавно меня приглашали в студию. А я всегда спрашиваю, с кем я ее буду делить. Мне сказали, что там будет Губерниев – и я сразу сказал, что не буду в этом участвовать. Таких людей я сразу вычеркиваю из жизни, – сказал Павлюченко.
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