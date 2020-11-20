Павлюченко назвал причину невнятной игры Кокорина и Смолова в этом сезоне

Известный российский футболист Роман Павлюченко порассуждал о кризисе, который постиг в нынешнем сезоне форварда "Спартака" Александра Кокорина и нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова.

"Почему Кокорин не играет в "Спартаке"? Моё мнение - просто он не в свою команду попал. Скорее всего, его не видит тренер. Понятно, что и ситуация с тюрьмой выбила его из колеи. Знаю Сашку, он сильный футболист, у него всё есть. Просто попал не в ту команду. Мне кажется, сейчас вернуть его в "Зенит" - он начнёт через игру забивать. Бывает такое. В "Сочи" то играл. Так же как Смолов в "Локомотиве". У меня, когда попал в "Локомотив", тоже не пошло. Тоже не моя команда", - сказал Павлюченко.

29-летний Кокорин стал игроком "Спартака" в августе, в его активе 8 матчей, 1 гол и 1 ассист.

30-летний Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года, в текущем сезоне он провёл 16 игр и забил 3 мяча.

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