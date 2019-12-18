Павлюченко назвал самый сильный клуб в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что думает о результатах "Зенита" в этом сезоне.Об этом сообщают "Известия".

"Судя по игре, которую "Зенит" показывает, можно сказать, что они станут чемпионами. Всю дистанцию в РПЛ "Зенит" пока проходит очень хорошо и уверенно. Да и если сравнивать их по составу с конкурентами, то в этом аспекте питерцы также сейчас самые сильные в России.

На сегодняшний день "Зенит" - лучший по составу и игре коллектив в РПЛ", - сказал Павлюченко.

После 19 туров РПЛ "Зенит" набрал 45 баллов и занял первое место в турнирной таблице с отрывом в 10 очков.

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