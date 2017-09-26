Павлюченко назвал слагаемые удачной игры против "Ливерпуля"

Форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко рассказал, что нужно "Спартаку", чтобы обыграть английский "Ливерпуль" в сегодняшнем матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Сегодня "Спартак" сможет добиться хорошего результата, если команда будет активно двигаться и покажет огромную самоотдачу. "Ливерпуль" - это "Ливерпуль", там собраны хорошие футболисты. Если "Спартак" будет единым коллективом, и у команды будет больше желания победить, чем у англичан, то у "красно-белых" все получится. К тому же "спартаковцы" играют дома, будет полный стадион болельщиков. "Спартак" обязан идти вперед, и все будет нормально", - цитирует 35-летнего нападающего чемпионат. com.

Напомним, Симонян высказался о проблемах "Спартака". | soccernews.ru