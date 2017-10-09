Павлюченко: "Не должен был уходить из "Тоттенхэма" ради России"

Форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко назвал свой уход из лондонского "Тоттенхэма" в 2012-м году ошибкой.

"Свои лучшие футбольные дни я провел в Англии. Там мне все нравилось. Это лучший чемпионат в мире. Когда люди спрашивают меня про Англию, я отвечаю, что в случае предложения надо обязательно туда ехать. Там лучший футбол.

Не жалею о времени - в Англии. Единственное, о чем жалею, это то, что покинул Англию по собственному желанию. Я не должен был покидать Англию ради России. Я бы мог остаться в "Тоттенхэме", мне не нужно было уходить. Это мое самое большое сожаление", - цитирует 35-летнего нападающего Mirror.

Напомним, "Тоттенхэм" планирует почти вдвое увеличить оклад Деле Алли. | soccernews.ru