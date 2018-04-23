Павлюченко не против вернуться в "Спартак"

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Павлюченко не против вернуться в "Спартак"Известный форвард Роман Павлюченко, ныне находящийся без клуба, рассказал о ситуации со своим будущим.

"Честно, если позовут в "Спартак-2", я не откажусь. Хотя уже говорил, что первый дивизион - не приоритет, но от "Спартака-2" не откажусь. Команда все-таки не чужая, да, а еще важно, что это Москва. Куда-то уезжать из Москвы особого желания нет.

Я официально не объявлял, что закончил. Если честно, хотел бы еще год поиграть на хорошем уровне. Силы еще есть, сезон бы я легко провел… Вопрос в том, где, в какой стране, в каком городе. Предложения есть, но это в основном первый дивизион, а он не очень привлекает. На уровне Премьер-Лиги, думаю, не затеряюсь и в свои тридцать шесть. Глядя на многих футболистов в нашем чемпионате - я не затеряюсь", - цитирует 36-летнего нападающего prosm.club.

Не пропустите: превью к матчу "Спартак" - "Ахмат". | soccernews.ru

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