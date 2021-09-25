Павлюченко неожиданно высказался об отставке Семина из "Ростова"
Фото: инстаграм Романа Павлюченко/Автор неизвестен
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением об отставке Юрия Семина с поста главного тренера "Ростова".
"Я каждый день слышал, какой Юрий Павлович великий тренер, который из любых футболистов сможет сделать суперкоманду. Но что-то я этого не вижу и не увидел. Понимаете, с хорошими футболистами и я могу быть великим тренером. А попробуй сделать хорошую команду из среднего уровня футболистов, не в обиду ростовским парням. И где же суперуровень Семина? Я не вижу. Для меня великий тренер – Бердыев, который может из «Рубина» и «Ростова» великие команды сделать. Гус Хиддинк великий, который из никому не известных футболистов сделал великую сборную. Вот они великие тренеры, но никак не Семин", – приводит слова Павлюченко РБК.
Напомним, что 74-летний Семин возглавил "Ростов" в августе. Под его руководством ростовский клуб провел семь матчей и одержал всего одну победу.
Не пропустите: Семин высказался о своем будущем после ухода из "Ростова". | http://soccernews.ru
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