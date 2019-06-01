Павлюченко: "Никогда бы не подумал, что Кейн станет суперзвездой"



Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал, что он тренировался с юными на тот момент форвардом Харри Кейном и защитником Дэнни Роузом.

"Помню Кейна и Роуза совсем молодыми. Честно, смотрел на Кейна и не понимал, как он собирается играть в футбол на высоком уровне. На тренировках он не мог ни остановить мяч нормально, ни пас отдать. Удар поставленный, да, но скорости никакой. Никогда бы и не подумал, что Кейн станет суперзвездой, получит капитанскую повязку в сборной Англии и забьет столько голов. По Роузу же сразу было видно: растет футболист топ-уровня", – приводят слова Павлюченко российские СМИ.

25-летний Кейн выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года. Всего он провел за лондонский клуб 252 матча во всех турнирах, забил 164 гола и отдал 28 результативных передач. 28-летний Роуз стал основным игроком "шпор" в 2007 года. На его счету 10 мячей и 27 голевых передач в 197 поединках.

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