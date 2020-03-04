Павлюченко - о матче с ЦСКА: "Буду переживать за "Спартак" и поставлю на его победу"
Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко рассказал об ожиданиях от матча четвертьфинала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.
Встреча состоится сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:30 мск.
"Дерби с ЦСКА - это, наверное, самый главный матч в стране. Лучше матча не придумаешь, вся страна ждет эти игры. Здесь независимо от того, кто на каком месте находится, кто в каком состоянии прибудет к дерби, в любом случае будет серьезная борьба, стычки и большой ажиотаж.
Конечно, я буду переживать за "Спартак" и поставлю на его победу. Легко не будет. Мне кажется, игра будет идти до забитого мяча, поэтому я ставлю на 1:0, это мое личное мнение. Игра обещает быть особенной и огненной", - сказал Павлюченко.
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