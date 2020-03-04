Павлюченко - о матче с ЦСКА: "Буду переживать за "Спартак" и поставлю на его победу"

Теги спартак москвароман павлюченкоцска москва

Павлюченко - о матче с ЦСКА: "Буду переживать за "Спартак" и поставлю на его победу"

Бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко рассказал об ожиданиях от матча четвертьфинала Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Встреча состоится сегодня, 4 марта, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало - в 19:30 мск.

"Дерби с ЦСКА - это, наверное, самый главный матч в стране. Лучше матча не придумаешь, вся страна ждет эти игры. Здесь независимо от того, кто на каком месте находится, кто в каком состоянии прибудет к дерби, в любом случае будет серьезная борьба, стычки и большой ажиотаж.

Конечно, я буду переживать за "Спартак" и поставлю на его победу. Легко не будет. Мне кажется, игра будет идти до забитого мяча, поэтому я ставлю на 1:0, это мое личное мнение. Игра обещает быть особенной и огненной", - сказал Павлюченко.

А еще: Сборная России узнала соперников в Лиге наций| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ответный матч полуфинала Кубка Италии "Наполи" - "Интер" перенесен из-за коронавируса

Ответный матч полуфинала Кубка Италии "Наполи" - "Интер" перенесен из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов