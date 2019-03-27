Павлюченко - о натурализации: "Россия - не крошечный остров, поэтому я категорически против"

1 Теги россияроман павлюченко

Павлюченко - о натурализации: "Россия - не крошечный остров, поэтому я категорически против"

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями по поводу натурализации легионеров для национальной команды.

"У нас есть футболисты, которые могут играть и справа, и в воротах, и в атаке, поэтому я категорически против натурализации. У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то. Поэтому мне не нравится, когда за сборную играют иностранцы", - сказал Павлюченко.

В составе сборной России выступают пять натурализованных футболистов - бразильцы Гильерме, Марио Фернандес и Ари, а также немцы Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

Не пропустите: Павлюченко напомнил о своем поле в ворота "Манчестер Юнайтед" 10 лет назад. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Уругвай - численность населения 3 миллиона 457 тысяч -- выиграла два Чемпионата мира ____________________________________________________________________________________________________________ Россия - 144миллиона 500 тысяч

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" готова предложить 75 миллионов за игрока "Байера"

"Бавария" готова предложить 75 миллионов за игрока "Байера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов