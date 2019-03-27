Павлюченко - о натурализации: "Россия - не крошечный остров, поэтому я категорически против"

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями по поводу натурализации легионеров для национальной команды.

"У нас есть футболисты, которые могут играть и справа, и в воротах, и в атаке, поэтому я категорически против натурализации. У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то. Поэтому мне не нравится, когда за сборную играют иностранцы", - сказал Павлюченко.

В составе сборной России выступают пять натурализованных футболистов - бразильцы Гильерме, Марио Фернандес и Ари, а также немцы Константин Рауш и Роман Нойштедтер.

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