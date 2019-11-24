Павлюченко о Шюррле: "Роналду и Месси могут приехать в Россию и не заиграть"

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Павлюченко о Шюррле: "Роналду и Месси могут приехать в Россию и не заиграть"

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о выступлениях футболиста "Спартака" Андре Шюррле.

"Я знаю Шюррле как великого игрока, чемпиона мира. Однако сейчас он еще не в своей тарелке. У него есть мастерство, знает, когда отдать передачу, когда ударить по воротам, но пока бьет в трибуны.

С физической формой у него порядок. Атакует, отрабатывает в обороне. Может проблема в адаптации. Когда игрок, выступавший в сборной, в "Челси", в Германии, приезжает в Россию... Роналду и Месси могут приехать к нам и не заиграть", - заявил Павлюченко.

В текущем сезоне на счету Шюррле два гола и два ассиста в 16 играх.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Они будут класть дальними ударами и на дриблинге на изи

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