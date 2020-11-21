Павлюченко оценил перспективы Соболева перейти в европейский клуб
Известный российский футболист Роман Павлюченко считает, что форварду "Спартака" Александру Соболеву будет сложно заслужить приглашение от европейского клуба в нынешних реалиях.
"Уезжать в Европу... Когда мы выступили на Евро хорошо, о нас начали говорить, писать. А так ты играешь в "Спартаке", не играешь в Лиге Чемпионов, нигде. За нашим чемпионатом ни хрена не следят! Когда играл в Англии, то там о наших футболистах даже не знают", - сказал Павлюченко.
Год назад сообщалось, что Соболевым интересуются клубы из Англии, Германии, Италии и Турции, но в итоге он выбрал "Спартак".
В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл за "красно-белых" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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