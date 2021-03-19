Павлюченко оценил шансы "Спартака" выиграть чемпионство

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Бывший нападающий московского "Спартака" Роман Павлюченко порассуждал о перспективах "красно-белых" стать победителем РПЛ в этом сезоне.

"Сможет ли команда стать чемпионом? Всё зависит от дальнейших результатов. На сегодняшний день у нас две команды, которые борются за титул - "Спартак" и "Зенит". Четыре очка - не четырнадцать, всё может быть. Хотел бы я видеть Тедеско в следующем году? Мне всё равно, останется он или нет. Я бы хотел, чтобы "Спартак" чемпионом стал. Он уже объявил, что уйдёт. Если человек это сказал, то должен уйти. Но тут уже пусть решает Федун", - сказал Павлюченко.

"Спартак" набрал 44 очка в 23 турах РПЛ и отстаёт от лидирующего "Зенита" на 4 балла.

Павлюченко выступал за столичный клуб с 2003 по 2008 год.

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