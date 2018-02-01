Павлюченко отклонил три экзотических предложения

Известный российский форвард Роман Павлюченко отклонил три предложения из экзотических по меркам футбола стран.

"Карьеру заканчивать я не хочу, но не могу сказать, что будет завтра. Все предложения, которые были из Индии, Индонезии и Панамы, в стадии переговоров, но честно скажу, что я не собираюсь так далеко. Завтра поговорю с агентом, где скажу ему, что эти варианты не подходят" - сказал 36-летний нападающий.

Напомним, что Павлюченко с ноября является свободным агентом. Последним его клубом был московский "Арарат".

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