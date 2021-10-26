Павлюченко отреагировал на готовность Быстрова возглавить "Спартак"

Фото инстаграм Владимира Быстрова

Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров заявил, что готов стать главным тренером "красно-белых".

"Я был бы готов прийти сейчас в "Спартак", чтобы изменить обстановку. Закрыть бы их в Тарасовке на две-три недели и заставить тренироваться три раза в день", - сказал Быстров в эфире "Матч ТВ".

На слова экс-партнёра по "Спартаку" отреагировал нападающий ногинского "Знамени" Роман Павлюченко, опубликовавший шуточный коллаж в сторис инстаграма.

Напомним, что в воскресенье "Спартак" был разгромлен "Зенитом" со счётом 1:7. Московскую команду с мая возглавляет португалец Руй Витория.

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