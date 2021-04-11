Павлюченко отреагировал на признание Деспотовича
Фото: Твиттер @Eurosport_RU
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал пост в Инстаграме нападающего "Рубина" Джордже Деспотовича, в котором тот назвал россиянина своим кумиром.
"Он действительно так написал? Видите, какой Деспотович молодец! Он же говорил, что в России сложно забивать… Но после такого сообщения он сможет еще 5-7 раз отличиться и станет одним из лучших бомбардиров. Желаю, чтобы он забивал как можно больше голов до конца сезона", — приводит слова Павлюченко "Чемпионат".
Напомним, ранее Павлюченко резко отреагировал на заявление Деспотовича о том, что предматчевые заезды в гостиницу ему не нравятся и он желал бы избавится от такой традиции.
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