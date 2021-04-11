Павлюченко отреагировал на признание Деспотовича

Теги джордже деспотовичроман павлюченко

Павлюченко отреагировал на признание ДеспотовичаФото: Твиттер @Eurosport_RU
Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал пост в Инстаграме нападающего "Рубина" Джордже Деспотовича, в котором тот назвал россиянина своим кумиром.

"Он действительно так написал? Видите, какой Деспотович молодец! Он же говорил, что в России сложно забивать… Но после такого сообщения он сможет еще 5-7 раз отличиться и станет одним из лучших бомбардиров. Желаю, чтобы он забивал как можно больше голов до конца сезона", — приводит слова Павлюченко "Чемпионат".

Напомним, ранее Павлюченко резко отреагировал на заявление Деспотовича о том, что предматчевые заезды в гостиницу ему не нравятся и он желал бы избавится от такой традиции.

Читать также: Деспотович обратился к Павлюченко после слов про "чемодан-вокзал" | http://soccernews.ru

��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" всухую победил "Спартак" на своем поле

"Локомотив" всухую победил "Спартак" на своем поле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов