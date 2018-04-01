Павлюченко: "Переход в ставропольское "Динамо"? Это шутка, первое апреля"

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Павлюченко: "Переход в ставропольское "Динамо"? Это шутка, первое апреля"

Нападающий Роман Павлюченко опроверг информацию о том, что он вернулся в ставропольском ”Динамо”, в котором когда-то начинал карьеру.

"Это шутка, первое апреля", - приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Таким образом 36-летний Павлюченко продолжает оставаться свободным агентом.

Не пропустите: Павлюченко вернулся в клуб, в котором начинал карьеру. | http://soccernews.ru

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