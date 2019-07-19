Павлюченко: "По-хорошему, я закончил карьеру. В ЛФЛ играю для себя"

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Павлюченко: "По-хорошему, я закончил карьеру. В ЛФЛ играю для себя"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, можно ли считать его профессиональную карьеру завершённой.

"По-хорошему, я закончил. В ЛФЛ играю для себя. Надо поддерживать форму, двигаться. Резко бросать нельзя. У меня друзья в Ногинске, у них своя любительская команда. Они хотят на следующий год заявиться во вторую лигу, попросили меня за них поиграть, чтобы люди на стадион приходили. Там ещё Сашка Шешуков играет. Я приезжаю только на домашние игры - два раза в месяц. Провожу на поле когда тайм, когда всю игру.

Плюс с друзьями в "Лужниках" собираюсь по вторникам и четвергам, если получается. Хотя по большому счёту я наигрался. У меня есть друзья, которые недавно закончили и реально воют - им тяжело. Говорят, не хватает сборов, перелётов, тренировок, ежедневного общения. У меня такого нет. Может, потому что трое детей - некогда валяться на кровати. Вожу в садик, школу. Дел хватает", - сказал Павлюченко.

37-летний форвард в течение карьеры выступал за ставропольское "Динамо", "Ротор", "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал", "Арарат" и "Знамя".

За сборную России Павлюченко провёл 50 матчей и забил 21 гол.

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