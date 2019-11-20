Павлюченко: "Почеттино классный специалист, он навсегда останется в сердцах лондонских болельщиков"

Экс-нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко высказался об увольнении главного тренера лондонского клуба Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Sport24.

"Конечно, для меня это неожиданная новость. Почеттино добился больших результатов с "Тоттенхэмом". Команда по-настоящему обрела статус европейского топ-клуба. "Тоттенхэм" был в шаге от победы в Лиге чемпионов и был всегда среди претендентов на чемпионство в АПЛ.

Очень жаль, что Маурисио покинул команду, ему можно только аплодировать за его работу в "Тоттенхэме". Очень классный специалист, он навсегда останется в сердцах лондонских болельщиков", - сказал Павлюченко.

После 12 туров АПЛ лондонский клуб занимает 14 место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.

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