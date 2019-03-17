Павлюченко поддержал Погребняка в вопросе темнокожих футболистов в сборной России

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Павлюченко поддержал Погребняка в вопросе темнокожих футболистов в сборной России
Экс-форвард "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко поддержал форварда "Урала" Павла Погребняка, который негативно высказался о наличии темнокожих футболистов в сборной России. За это Погребняку грозит дисквалификация.

"То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, - это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты", - приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Не пропустите: Погребняку грозит серьезное наказание за слова о темнокожих игроках в сборной России. | http://soccernews.ru

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