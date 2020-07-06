Павлюченко поделился фотографией со своей дочерью Евой

Теги роман павлюченко

Павлюченко поделился фотографией со своей дочерью Евой

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко опубликовал в инстаграме совместный снимок с дочерью Евой.

"Мне тут второй день подряд говорят, что Ева похожа на маму. А я считаю, копия я", - написал Павлюченко в соцсети.

На данный момент 38-летний экс-игрок выступает за любительский клуб ЦДКА.

Напомним, у Павлюченко есть три дочери: Кристина, Мила и Ева, последняя родилась в 2018 году.

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