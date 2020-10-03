Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче между "Спартаком" и "Зенитом"

Бывший игрок московского "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, чего ждет от предстоящего матча 10-го тура РПЛ московского клуба с "Зенитом".

Встреча состоится 3 октября и пройдет на "Открытие Арене".

"Это дерби, на такие матчи футболисты "Зенита" и "Спартака" настраиваются по-другому. Поэтому настрой будет сумасшедший - вся страна будет смотреть.

"Спартак" может выиграть только за счет хорошего движения, желания и борьбы. Если "Спартак" даст бой, то все получится. Так что красно-белые за счет хорошего настроя могут обыграть "Зенит", но это будет очень тяжело. Если "Спартак" победит, то это придаст им больше сил, уверенности, но это не будет говорить о том, что это все, что это борьба за чемпионство. Чемпионами становятся те клубы, которые обыгрывают команды из зоны вылета. Надо выигрывать все игры, надо настраиваться на все игры, а не только на "Зенит".

А так у меня хорошее предчувствие. Мне кажется, что "Спартак" завтра даст бой и добьется своего результата. Играют дома, поэтому сказать, что сегодня "Зенит" невозможно обыграть… Нет, возможно. Но это будет тяжело сделать, поэтому желаю удачи "Спартаку".

Если брать последние игры "Спартака", то мне нравится то, что они играют как-то с азартом, у них большое желание, они хотят выиграть и играют в атакующий футбол. Понятно, что многое не получается, но у них в последних играх очень хорошее движение, и те моменты, которые у них есть, они используют, забивают, стараются не пропустить. И видно, что хотят это делать. Поэтому если они сохранят тот азарт, тот пыл, который у них сейчас есть, если будут придерживаться такой игры, то мне кажется, все получится", - цитирует Павлюченко Sport24.

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