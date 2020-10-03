Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче между "Спартаком" и "Зенитом"
Бывший игрок московского "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, чего ждет от предстоящего матча 10-го тура РПЛ московского клуба с "Зенитом".
Встреча состоится 3 октября и пройдет на "Открытие Арене".
"Это дерби, на такие матчи футболисты "Зенита" и "Спартака" настраиваются по-другому. Поэтому настрой будет сумасшедший - вся страна будет смотреть.
"Спартак" может выиграть только за счет хорошего движения, желания и борьбы. Если "Спартак" даст бой, то все получится. Так что красно-белые за счет хорошего настроя могут обыграть "Зенит", но это будет очень тяжело. Если "Спартак" победит, то это придаст им больше сил, уверенности, но это не будет говорить о том, что это все, что это борьба за чемпионство. Чемпионами становятся те клубы, которые обыгрывают команды из зоны вылета. Надо выигрывать все игры, надо настраиваться на все игры, а не только на "Зенит".
А так у меня хорошее предчувствие. Мне кажется, что "Спартак" завтра даст бой и добьется своего результата. Играют дома, поэтому сказать, что сегодня "Зенит" невозможно обыграть… Нет, возможно. Но это будет тяжело сделать, поэтому желаю удачи "Спартаку".
Если брать последние игры "Спартака", то мне нравится то, что они играют как-то с азартом, у них большое желание, они хотят выиграть и играют в атакующий футбол. Понятно, что многое не получается, но у них в последних играх очень хорошее движение, и те моменты, которые у них есть, они используют, забивают, стараются не пропустить. И видно, что хотят это делать. Поэтому если они сохранят тот азарт, тот пыл, который у них сейчас есть, если будут придерживаться такой игры, то мне кажется, все получится", - цитирует Павлюченко Sport24.
А еще: Айртон рассказал об ожиданиях от матча "Зенит" - "Спартак"| http://soccernews.ru
главное
-
"Наполи" сделал официальное предложение "Челси" по аренде Бакайоко
-
Форвард "Ливерпуля" Мане заразился коронавирусом
-
ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1
-
Гвардиола против лучшего тактика в мире, возвращение Ракитича в "Барселону" и новый экзамен для Роналду: 5 матчей, которые нужно посмотреть на выходных
-
Пике купил для жителей Испании масок на 32 миллиона евро
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 октября
-
"Наполи" сделал официальное предложение "Челси" по аренде Бакайоко
-
Орлов высказался о новой травме форварда "Спартака" Кокорина
-
"Сампдория" обыграла "Фиорентину" в матче 3-го тура Серии А
-
Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче между "Спартаком" и "Зенитом"
-
Форвард "Ливерпуля" Мане заразился коронавирусом
-
ПСЖ грохнул "Анже" и добился четвертой победы подряд в Лиге 1
-
"Унион Берлин" в матче Бундеслиги разгромил "Майнц"
-
Айртон рассказал об ожиданиях от матча "Зенит" - "Спартак"
-
"Лацио" арендовал хавбека "МЮ" Перейру
-
Гвардиола против лучшего тактика в мире, возвращение Ракитича в "Барселону" и новый экзамен для Роналду: 5 матчей, которые нужно посмотреть на выходных
-
Пике купил для жителей Испании масок на 32 миллиона евро
-
ЦСКА опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги Европы
-
Стало известно расписание матчей "Краснодара" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов
-
Опубликован календарь матчей "Локомотива" на групповом этапе Лиги Чемпионов
-
Стало известно расписание матчей группового турнира Лиги Чемпионов для "Зенита"
-
Игрок "Уотфорда" Суарес перешел в "Гранаду"
-
Todofichajes: "Зенит" интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой
-
Форвард "Локомотива" Смолов оценил результат жеребьевки группового этапа ЛЧ
-
Арсен Венгер: "Возможно, я оставался в "Арсенале" слишком долго"