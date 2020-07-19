Павлюченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России

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Павлюченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России

Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, чего ждет от полуфинального матча Кубка России "красно-белых" с "Зенитом".

"Это кубковая игра, а мы знаем, что у нас в Кубке России может произойти все, что угодно. В кубковом противостоянии фаворита не бывает, если в чемпионате он есть, то в кубке нет. Но если брать персоналии, то "Зенит" по всем позициям сильнее и, на мой взгляд, является фаворитом в этом матче. Но мы понимаем, что это кубок, поэтому трудно сказать как сложится игра, до матча "Зенит" фаворит, потому что это чемпион.

Сегодня "Спартак" может за счет борьбы, характера и движения обыграть "Зенит". Если брать по мастерству, то шансов у него нет. Футболисты, которые собраны в "Зените", на голову сильнее, здесь надо быть откровенными. Если "Спартак" хорошо настроится, покажет хорошее движение и самоотдачу - больше никак.

Что Тедеско с командой, что на трибуне, на сегодняшний день особой роли не играет. Он был с командой, она плохо выглядела, без него также. Поэтому не думаю, что что-то поменяется, но все-таки тренер должен быть с командой, а не на трибуне.

Конечно, я буду болеть за "Спартак". Это команда, которая ставит задачи что-то выиграть в чемпионате, если там не получается, до кубка осталось сделать два шага. Считаю, что нужно отдать все, чтобы выиграть его. С "Зенитом" это будет сделать тяжело, но буду надеяться на то, что "Спартак" даст бой и с минимальным счетом выиграет",  - передает слова Павлюченко ТАСС.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 18:30 (мск). 

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