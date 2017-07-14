Павлюченко поделился ожиданиями от Суперкубка России

Форвард московского "Арарата" Роман Павлюченко прокомментировал предстоящую игру за Суперкубок России.

"У меня и в "Локомотиве" много друзей, но я с детства болел за "Спартак", мечтал там играть. Наверное, сегодня я буду болеть за красно-белых. Пожелаю удачи и "Локомотиву", но мне кажется, что сегодня должен выиграть "Спартак" - приводят слова Павлюченко российские СМИ.

Напомним, что матч за Суперкубок России состоится сегодня в 21:30.

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