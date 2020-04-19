Павлюченко показал, как приготовил шашлык вместе с дочерью

Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко в своем инстаграме показал, как проводит время во время карантина.

Футболист на видео показал, как готовил шашлыки из свинины и курицы вместе с дочерью

Павлюченко приготовил шашлык из свинины и курицы pic.twitter.com/ZV8f0e7lq0 — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 19, 2020

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен на неопределенный срок.

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