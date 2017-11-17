Павлюченко покинул "Арарат"



Московский "Арарат" расторг контракт с нападающим Романом Павлюченко по обоюдному согласию сторон.

"Футбольный клуб "Арарат" благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером", - говорится на странице клуба в социальной сети "ВКонтакте".

"Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию. Хочу попросить прощения у болельщиков, партнёров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к "Арарату", за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Всё произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены и никаких проблем между мной и клубом больше нет. Мы расстаемся добрыми друзьями.

Время в "Арарате" было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро "Арарат" добьётся больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду", - сказал Павлюченко.

Ранее сообщалось, что форвард покинул расположение клуба и раньше срока отправился в отпуск. Впрочем сам игрок эту информацию отрицает.

35-летний Павлюченко выступал за "Арарат" с 2017 года, провел за клуб 12 матчей и забил 9 голов.

Не пропустите: Павлюченко: "Матч с Испанией стал одним из лучших, если не лучшим поединком сборной России за последние годы". | http://soccernews.ru