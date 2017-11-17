Павлюченко покинул "Арарат"

Теги арарат москвароман павлюченко

Павлюченко покинул "Арарат"
Московский "Арарат" расторг контракт с нападающим Романом Павлюченко по обоюдному согласию сторон.

"Футбольный клуб "Арарат" благодарит Романа за неоценимый вклад в становлении и популяризации клуба, важные и красивые голы, опыт и стремление развиваться, которое получили молодые игроки, работая бок о бок с большим мастером", - говорится на странице клуба в социальной сети "ВКонтакте".

"Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию. Хочу попросить прощения у болельщиков, партнёров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к "Арарату", за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Всё произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены и никаких проблем между мной и клубом больше нет. Мы расстаемся добрыми друзьями. 

Время в "Арарате" было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро "Арарат" добьётся больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду", - сказал Павлюченко.

Ранее сообщалось, что форвард покинул расположение клуба и раньше срока отправился в отпуск. Впрочем сам игрок эту информацию отрицает.

35-летний Павлюченко выступал за "Арарат" с 2017 года, провел за клуб 12 матчей и забил 9 голов.

Не пропустите: Павлюченко: "Матч с Испанией стал одним из лучших, если не лучшим поединком сборной России за последние годы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов