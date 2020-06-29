Павлюченко - после гола Смолова в ворота "Барселоны": "Теперь можно заканчивать карьеру"

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Павлюченко - после гола Смолова в ворота "Барселоны": "Теперь можно заканчивать карьеру"

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко похвалил нападающего "Сельты" Фёдора Смолова.

"Смолов - красавец. Забить "Реалу" и "Барселоне" - это дорогого стоит. Теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать", - сказал Павлюченко.

30-летний Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды с января. Голы в ворота "Реала" и "Барсы" - единственные для него в 11 матчах в составе "небесных".

Этим летом галисийский клуб в случае сохранения прописки в Примере готов выкупить россиянина у "Локомотива" за 6 миллионов евро.

Не пропустите: Смолов стал восьмым россиянином, который забил "Реалу" и "Барселоне". | http://soccernews.ru
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