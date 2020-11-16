Павлюченко пояснил свои гневные слова в адрес поляков после матча Турция - Россия

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко пояснил причину своего негодования в адрес поляков после матча 5-го тура группового этапа Лиги наций между российской национальной командой и сборной Турции (2:3).

"Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марчиняк.

Для меня остается загадкой, почему в Лиге Наций нет VAR, в такие спорные эпизоды на уровне сборных VAR должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что ужасное вчерашнее судейство было адресовано именно главному арбитру Шимону Марчиняку. Поэтому речь шла именно конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром", - приводит слова Павлюченко Sport24.

Напомним, что Марчиняк в середине первого тайма удалил защитника сборной России Андрея Семенова, а на 52-й минуте назначил спорный пенальти в ворота россиян после падения в штрафной Озана Туфана.

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