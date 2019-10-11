Павлюченко пожелал Дзюбе побить рекорд сборной России

Теги россияартём дзюбароман павлюченкоалександр кержаков

Павлюченко пожелал Дзюбе побить рекорд сборной России

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал бомбардирские успехи действующего капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

Напомним, что Дзюба оформил дубль во вчерашнем матче с Шотландией и обогнал в списке лучших голеадоров сборной Романа Павлюченко. Теперь в их активе по 23 и 21 забитому мячу соответственно.

"Дзюба обогнал меня по количеству забитых мячей за сборную? Что же я теперь, снова должен в футбол начать играть? Или киллера нанять? Пусть забивает, я только радуюсь. Сто процентов, он обгонит и Кержакова. Желаю ему этого", - цитирует Павлюченко "Рейтинг букмекеров".

Стоит отметить, что от Кержакова, который уже завершил карьеру, Дзюба отстаёт всего на 7 голов.

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