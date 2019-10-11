Павлюченко пожелал Дзюбе побить рекорд сборной России

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал бомбардирские успехи действующего капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

Напомним, что Дзюба оформил дубль во вчерашнем матче с Шотландией и обогнал в списке лучших голеадоров сборной Романа Павлюченко. Теперь в их активе по 23 и 21 забитому мячу соответственно.

"Дзюба обогнал меня по количеству забитых мячей за сборную? Что же я теперь, снова должен в футбол начать играть? Или киллера нанять? Пусть забивает, я только радуюсь. Сто процентов, он обгонит и Кержакова. Желаю ему этого", - цитирует Павлюченко "Рейтинг букмекеров".

Стоит отметить, что от Кержакова, который уже завершил карьеру, Дзюба отстаёт всего на 7 голов.

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